Alejandra Lordén: «El Gobierno Nacional discrimina a los vecinos de Olavarría, Azul, Alvear y Saladillo»

La Diputada provincial Alejandra Lordén se expresó luego del análisis del economista Nicolás Lorenti sobre las Transferencias de Fondos del Gobierno Nacional a los municipios de la Séptima Seccion.

«Los datos son elocuentes: los municipios que no son del mismo color político que el Gobierno Nacional, reciben muchísimos menos fondos. ¿Cómo puede ser que mientras un bolivarense recibió $17.793 per cápita, un alvearense recibió $60? ¿O que un olavarriense haya recibido $120 y en Tapalqué el monto sea de $15.774? Tiene una explicación y es discriminación», afirmó Lordén.

«La culpa no es de los vecinos que recibieron más, sino que la distorsión que tiene el Kirchnerismo en el reparto de fondos no es casualidad. Condenan a quienes eligieron un Intendente de Juntos por el Cambio a tener menos cloacas, menos asfalto, menos transformación para su vida cotidiana. Es absolutamente repudiable y condenable», aseveró la saladillense.

«Estamos hartos de ver estos manejos y naturalizarlos. Un saladillense no es menos que un venticinqueño, y viceversa. Tratar a todos los bonaerenses por igual es algo que llevaremos adelante a partir del 10 de diciembre porque entendemos que las decisiones democráticas de una sociedad no tienen que ser castigadas económicamente, me resulta aberrante», cerró Alejandra Lordén.