Qué hago cuando un problema parece insoluble?… Me dejo llevar y permito que Dios me indique la solución.

Si no estoy segura con respecto al futuro o tengo dificultades para desprenderme del pasado, no me aflijo. Sé que ahora mismo Dios está conmigo. Me dejo llevar y que Dios me guíe en el momento presente.

Dejo de preocuparme por cómo creo que se debería hacer algo y permito que Dios me guíe hacia la mejor manera de hacerlo.

No me dejo abrumar por la cantidad de tareas que tengo ante mí. Antes bien, permito que me guíe el espíritu de Dios, paso a paso, hacia una nueva vida de felicidad y satisfacción.

Dios jamás me fallará. Cuando me dejo llevar, cuando dejo que Dios se haga cargo de mi vida, comprendo que los aparentes obstáculos son, en realidad, oportunidades de nuevas bendiciones ocultas bajo un disfraz.

Gra Baq