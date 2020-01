La amistad de Dios

No tenemos que ser perfectos para ser amados. Eso sería creer que nosotros compramos el amor de Dios con nuestra perfección o con nuestras obras. Leamos lo que dice la Palabra de Dios: “Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se enorgullezca” (Ef 2,8-9). Nuestras obras buenas pueden ayudarnos a crecer, a madurar en la vida cristiana, pero no sirven para comprar la salvación, que es un regalo gratuito que Dios nos hace por puro amor, y que viene de la entrega generosa de Jesús en la cruz. Porque si esa salvación viniera de nuestras obras, “entonces Cristo habría muerto inútilmente” (Gál 2,21).

Nosotros a veces creemos que todo se compra, que todo se paga, que tenemos que merecer todo con nuestras acciones. Pero lo más grande, el amor de Dios que nos salva, eso no se compra. Ese amor tan grande sólo tiene que ser recibido, aceptado y agradecido, porque es un regalo gratuito.

La amistad que Dios nos ofrece es tan inmensa y preciosa que nos supera infinitamente, y por eso no puede ser comprada ni pagada con algo de este mundo. Pero ¿acaso hay alguna amistad que puedas comprar?

VMF