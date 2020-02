Ampliar la visión

Respirar profundo, levantar los brazos, salir a mirar la inmensidad del cielo, escuchar una gloriosa sinfonía, gritar o cantar con toda el alma. Son momentos de liberación, porque nos hacen recordar que la vida es más que nuestro pequeño mundo, que la realidad es más grande que nuestros pensamientos limitados. La inercia, la costumbre y la rutina nos llevan a concentrarnos en pocas cosas, y así muchas veces olvidamos que más allá de lo que estamos haciendo existe un mundo mucho más amplio. Por eso muchas veces los problemas y las dificultades nos parecen más importantes de lo que son en realidad.

Entonces es bueno cada tanto detenerse, respirar profundo, mirar por la ventana, o salir un minuto a contemplar la calle, o escuchar algo de buena música, o subir a la terraza y cantar en alta voz. De esa manera no perdemos las perspectivas, ampliamos un poquito la mente y la sensibilidad, y no permitimos que nuestras ocupaciones y problemas se conviertan en lo único que existe. Hay mucho más que eso, hay un universo que no podemos abarcar. Y más allá de todo existe Dios.

VMF