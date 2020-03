Las personas que comparten un mismo rumbo y tienen sentido de comunidad pueden llegar adonde lo deseen más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente.

Cuando nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, podemos conformar un verdadero equipo, entonces podremos afrontar todo tipo de situaciones.

Cuando entendemos el verdadero valor de la amistad, la vida será más simple y el vuelo de cada año más placentero.

Necesitamos trabajar en equipo; lo que uno no tiene lo tiene el otro y de esa manera nos complementamos.

La madre Teresa dijo “Yo puedo hacer lo que tu no puedes, y tu puedes hacer lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.

Del libro «Cómo Alcanzar tu Máximo Potencial» de Bernardo Stamateas

Hoy juntos, en comunidad, en comunión de unos con otros, por el bien de todos, por el bien de nuestro país y de todos sus habitantes, más que nunca debemos unirnos para vencer los riesgos y evitar perder a nuestros seres queridos.

No busquemos excusas, no seamos indiferentes, no seamos irresponsables, no nos sintamos con superpoderes, si no hace mucha falta, hoy…

QUEDATE EN CASA!!!!!