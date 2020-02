Amar es darse

Quien está en la luz es el que ama a la gente, no el que solamente medita, no el que escapa constantemente a la soledad cómoda, no el que piensa mucho, no el que toma más contacto con la naturaleza o con los libros de autoayuda, no el que se extasía con canciones religiosas o melodías dulces.

Todo eso vale sólo en la medida en que sirva para aprender a salir de sí mismo hacia los demás. Si no es así, no sirve de nada. Lo dice muy bien el siguiente texto de la Biblia: “Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada” (1 Cor 13,2).

En definitiva, la verdad es que serás algo sólo en la medida en que ames.

VMF