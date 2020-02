En general no estamos habituados a decir “por favor” o “gracias”. O lo hacemos demasiado mecánicamente y con escasa simpatía. Creo que en primer lugar se debe a nuestra ansiedad. Cuando necesitamos algo lo tomamos, o exigimos que nos lo den inmediatamente. No hay tiempo para la delicadeza de pedir por favor. Y cuando nos dan lo que queremos, huimos rápidamente. No hay tiempo para agradecer.

Se trata de una falta de atención al otro, como si los demás no existieran, como si sólo contaran los propios intereses.

Fácilmente una persona antisocial cree que es el centro de universo y que los demás y toda la realidad están a su servicio. Cree que los otros siempre están gravemente obligados a darle lo que necesita. Íntimamente cree ­­–aunque nunca lo diga- que los demás existen para satisfacer sus necesidades y, cuando lo hacen, sólo cumplen con lo que deben hacer. Por consiguiente, para ella no tiene sentido pedirles por favor o darles gracias. Esta fantasía egocéntrica en realidad es una prolongación de una inmadurez adolescente. Es muy difícil que un adolescente dé gracias si no ha sido bien educado. Porque su narcisismo lo lleva a prensar que él no pidió nacer ni vivir en sociedad, por lo tanto los demás están obligados a darle todo y él no tiene por qué ser amable ni agradecido.

¿Queda en tu corazón algo de esta inmadurez desagradable? Pídele al Señor que te libere y que te regale la madurez de los que aman en serio, de los corazones amables y agradecidos.

VMF