Muchas veces las cosas no salen tan bien, o no nos salen. Sin embargo, esto no significa que todo esfuerzo sea en vano. Porque hay también otro placer, quizá mayor que el de contemplar los frutos y los éxitos: es el placer de hacer algo porque sí, solamente porque me gusta hacerlo y nada más.

Lamentablemente, nuestro mundo actual fomenta con desenfreno el utilitarismo y nos invita sólo a hacer cosas útiles, a producir algo que se pueda medir.

Por eso es bueno intentar hacer algunas cosas sólo por el gusto que nos brindan: tomar un libro y leerlo sólo por el placer de leerlo; escribir un poema, pero no para mostrarlo a otros y recibir elogios, sino por el gozo de expresar lo que tengo dentro.

¿Acaso no es eso un anticipo del cielo? Porque los que creemos en la vida eterna sabemos que allá no tendremos que preocuparnos por producir nada, y solamente gozaremos juntos. Lo mismo que en una fiesta, en un baile, en una celebración. Porque sí, y nada más.

VMF