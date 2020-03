También los grandes fueron personas

Un mensaje consolador dela Bibliaes que también las grandes figuras de la historia sagrada fueron personas. Si queremos imitar a Pablo o Pedro, a Moisés o David, no significa en modo alguno que debamos ser perfectos. Imitar a estas grandes figuras ejemplares significa otra cosa.

Quiere decir que nos cuestionemos una y otra vez en nuestra situación, con nuestros defectos y debilidades, pero también con nuestras aptitudes, qué quiere Dios de nosotros, cuál es mi primitiva misión. Y también mis defectos pueden volverse permeables a Dios. Ya que si tengo defectos, seré más sensible frente al otro, no me colocaré sobre él sino que seré más compasivo, y esto es entonces como una anunciación de la compasión y el amor de Dios.

El hombre perfecto publica la imagen de un Dios contador que calcula con precisión qué debe contabilizarse en el debe y en el haber, la imagen de un Dios productivo, la perfección de Dios. Pero Jesús anuncia al Padre –naturalmente también a aquél que nos exige- pero ante todo al padre compasivo que nos acepta tal como somos.

Anselm Grün