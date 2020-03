La serenidad, la libertad, el sentimiento de autoestima, la felicidad, no son compatibles con el temor oculto tras el perfeccionismo, con el profundo temor ante la falta de valor. ¿Por qué quiero en realidad ser perfecto? ¿Acaso me siento valioso sólo cuando no cometo errores? ¿Se esconde tras ello el temor de que sólo soy valioso cuando realizo algo, cuando por cierto no cometo errores?

Existe un camino desde la trampa del perfeccionismo. Simplemente son necesarios dos pasos para transitar este camino.

El primer paso hacia la libertad únicamente puede consistir en desenmascarar este temor. Recién cuando el miedo es visible puedo emprender la feliz misión que significa: eres valioso porque eres. Y no sólo cuando eres perfecto. El segundo paso será investigar por qué me afecta tanto cometer un error. ¿Cuál es el temor básico? ¿Por qué el error es tan grave? ¿O es acaso el miedo frente a la opinión de la gente? ¿Poseo una imagen ideal de mí mismo sin la cual no puedo vivir? ¿Qué sucede si reconozco el error?

Si bien debo despedirme de ciertas ilusiones quizás sería precisamente éste el camino hacia la libertad interior. ¿Cuál es en realidad mi más profundo anhelo al querer ser perfecto? Y más aún, cuando cometo un error, ¿Es acaso tan grave? ¿Qué se destruye? ¿Sólo mi ilusión? ¿O la exagerada expectativa de los demás? ¿Pero debo satisfacer acaso esas expectativas?

Anselm Grün