Aunque parezca mentira, muchas personas le tienen miedo a Dios. Dios es pura perfección, y en él sólo puede haber amor y paz. En él no hay lugar para el odio, la crueldad, la malicia. Además, como es infinitamente feliz, no necesita nada de nosotros, no necesita quitarnos algo ni obligarnos a nada. Cuando nos pide algo es para nuestro bien y nuestra maduración.

Por eso su amor no es posesivo, ni absorbente o dominante. Nos ama con suma delicadeza y no hay amor más respetuoso que el suyo. Él nos deja completamente libres y sólo entra allí donde nosotros se lo permitimos. Sólo pide y espera pacientemente. Perdona con misericordia y siempre nos permite volver a empezar.

Entonces, no tiene sentido tenerle miedo a Dios.

Pero sucede que muchas personas tienen una mala imagen de Dios, y no se relacionan con el verdadero Dios sino con una imagen negativa que se han hecho de él.

Pregúntate si no tienes que revisar la imagen que te has hecho de Dios. Él es siempre mucho más que lo que nosotros podemos imaginar.

VMF