Vivir en comunidad es un llamado interior. Esa comunidad puede ser tu lugar de trabajo, o un grupo, o un barrio. Pero todos estamos convocados a ir más allá de las paredes de nuestra casa y a superar los límites de nuestra familia.

Es algo que forma parte de nuestra vida, es una necesidad, así como sentimos el llamado a comer o a beber agua. Si una persona ya no siente hambre y sed, estamos ante una enfermedad que hay que curar. Igualmente, si ya no sentimos ese llamado a vivir en comunidad y a compartir la vida, es porque hay algo enfermo en nuestro interior, porque nos hemos dejado atrapar por el individualismo, por un espíritu egoísta y cerrado.

Pero así como te mueres si no comes o no bebes, del mismo modo hay algo que se muere en tu vida si renuncias a vivir en comunidad. Si eso te está sucediendo, pídele a Jesús que derrame su amor en tu interior. Él te sigue llamando a compartir tu existencia con los otros, aunque ya no escuches ese llamado.

VMF