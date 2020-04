Aprende de la vida

Dios espera que pongas todo de tu parte para resolver tus problemas. Él cuenta contigo y quiere que uses tus capacidades, tu mente, tu imaginación, tu creatividad. También espera que sepas buscar un buen consejo, que consultes a los que saben, que busques ayuda, que trates de encontrar salidas. No te quiere pasivo ni abandonado.

Cuando te parece que una oración no ha sido escuchada, eso puede suceder porque todavía no has hecho todo lo que podías hacer de tu parte, o porque todavía no encontraste las personas que podrían ayudarte. También puede ser porque tienes que aprender alguna enseñanza de la vida y para eso todavía necesitas enfrentar esa situación difícil que te hará madurar. Tu vida, también hoy, es un camino, un aprendizaje constante. No basta aprender del pasado. Pídele al Señor que te ilumine para que aprendas el mensaje de lo que te está pasando ahora.

VMF