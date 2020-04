Las cosas que sabes sin lugar a dudas son aquellas que has descubierto y experimentado por ti mismo. Aunque los demás puedan guiarte, sermonearte, persuadirte, regañarte o alentarte, sólo incorporarás aquello que experimentes.

Tus creencias pueden ser de veras fuertes e inquebrantables. Sin embargo, hay una diferencia entre creencia y certeza. La certeza aparece cuando efectivamente vives tus creencias y las pones en práctica de manera frecuente. Porque será entonces cuando descubras y experimentes por ti mismo la esencia de su verdad.

Especular en cuanto a qué es verdad y qué no puede resultar interesante, qué podría pasar y qué no, qué podría funcionar y qué no. Saberlo con certeza es mucho más útil. Lo que te hayan dicho es un buen punto de partida. Sigue adelante, ponlo en práctica y descúbrelo por ti mismo.

Honra tu fe, tu confianza, tu creencia dándole vida a través de tus esfuerzos. La verdad se elevará a un nivel totalmente nuevo cuando la descubras y experimentes por ti mismo.

Gabriel Sandler