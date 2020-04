El amor es perdón

La cuestión no es perdonar muchas veces, sino perdonar siempre. La infinita capacidad divina de perdonar debe convertirse en modelo para los seguidores y seguidoras de Jesús. El perdón es la consecuencia del amor y el amor no tiene límite. Jesús, imagen de cómo es el Padre, nos enseña lo que es el perdón y cómo perdonar. No hay nada más liberador y más exigente que el amor-perdón gratuito y sin límite hacia todo y hacia todos. Como el de Jesús.

En Jesús el perdón está presente no sólo en sus palabras sino –sobre todo- en sus obras, en su vida. Perdona constantemente y hace del perdón uno de los temas básicos de su predicación y de su actuación habitual. No es cuestión de números y contabilidad, sino de cambio de mentalidad.

No tenemos que llevar cuenta de las ofensas que nos hacen, o que creemos que nos hacen, ni de las veces que hemos perdonado mostrándonos generosos.

El perdón a los demás no es la condición para que Dios nos perdone, sino la consecuencia de sentir y disfrutar el amor y el perdón de Dios.