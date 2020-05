Pon magia en tu vida

Hay dos clases de personas: Las que sueñan, ríen, creen en su potencialidad, saben que pueden cambiar las cosas con amor, están seguros de poder tenerlo todo en la vida: una pareja estable que te ame, un empleo que te llene y que sigas surgiendo, tener una vida llena de felicidad y alegrías. (Claro, habrá momentos de dolor y soledad, pero la vida vale la pena vivirla y poder realizar tus sueños).

Hay otra clase de gente que le gusta pincharles los globos a los demás. Son las que creen que todo está en el destino, que nada se puede cambiar, que no creen que los sueños se hagan realidad, no les gusta ver que otros rían, sueñen, sonrían y crean en la felicidad. Estas personas son expertas en pinchar globos. Son las que miran con desdén a los que sueñan, son alegres, creen en la amistad y el amor. Son los que oirás decir: sí, pero nada es perfecto. No puedes tener todo lo que quieres, los sueños son solo eso, sueños de gente crédula.

Yo he conocido esa clase de gente: pincha sueños. Pero puedo asegurarte que tu vida puede ser lo que quieres. En mi vida siempre ha habido magia, y en tu vida también puede haber magia. Solo hay que conectarse con el amor y la abundancia.

Sueña, sueña mucho y en grande. Pon tu corazón, tu alma y ganas en realizar tu sueño. Y comienza a actuar en la dirección que te proporcione lo que deseas.