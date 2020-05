La escuela de la vida

El Señor habla, no es un ídolo mudo, no es un muerto callado, no es una pared impenetrable.

El mundo es una infinidad de voces que tiene un precioso mensaje para comunicarte. El Señor tiene algo para decir a través de cada creatura, de cada objeto, de cada gota de agua. En cada ser humano que conoces el Señor tiene un mensaje que necesitas escuchar. Cada cosa que te pasa está cargada con alguna enseñanza que te hace falta para realizar el precioso proyecto que el Señor tiene para tu vida.

Por eso no debería existir el aburrimiento, la rutina o el tedio. La vida es una permanente aventura donde siempre estamos penetrando un poco más en la verdad, en la luz, en el sentido de la realidad.

¿Aceptas ser permanentemente un discípulo, dispuesto a enfrentar cada día como un nuevo aprendizaje? Tu Maestro siempre te dirige una palabra de amor, de luz y de esperanza. Tu Maestro tiene un mensaje siempre nuevo y sorprendente.

VMF