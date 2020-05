¿Te has puesto a pensar lo maravillosa que es la vida? En el universo hay millones de planetas donde sólo hay minerales, objetos muertos, polvo y piedras. Es verdad que los minerales, las piedras y las montañas ya son algo precioso y admirable. Pero estás en un planeta donde Dios quiso hacer brotar la vida. Y no lo ha hecho con sobriedad, sino con una desbordante imaginación. Los científicos no se cansan de descubrir nuevas especies, y cada una de ellas es un mundo que no terminamos de descubrir.

Pero esa efervescencia de vida está amenazada. Permanentemente están desapareciendo especies de plantas y de animales por el mal uso que nosotros hacemos del universo. No es un problema de los demás. Es también un problema tuyo. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos llama a cuidar la tierra.

Pregúntate si eres sólo un consumidor o si también eres capaz de admirar, de cuidar, de proteger, de curar, de defender. Ofrécele al Señor para entregarte al servicio de la vida.

VMF