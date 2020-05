Gracias por la vida

Estás en un mundo lleno de vida, donde permanentemente nace, crece y triunfa la vida en medio de la muerte. Pero Dios mostró toda su gloria cuando creó al varón y a la mujer. En ellos colocó las semillas de hermosura más preciosas que puede contener la vida. ¿Te has detenido a dar gracias por esa vida que el Señor te regala? No te pregunto si lo has hecho rápidamente en la oración. Te pregunto si te has detenido a dar gracias.

Es una hermosa experiencia. Recorre tu cuerpo lentamente y da gracias: “Gracias, Señor, por mi piel, gracias por la sangre que corre por mis venas, gracias por la sensibilidad que hay en mis dedos, gracias por mis pulmones que respiran, gracias por los constantes latidos de mi corazón”.

Realiza un paseo sin prisa por todo tu ser y da gracias sinceramente, disfrutando de esa preciosa sensación de estar vivo.

VMF