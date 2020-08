El camino de Dios

Es notable como la televisión puede alienar a la gente. Algunos creen que son buenas personas sólo porque se compadecen de los personajes de las películas, pero en la realidad son tan crueles como los malos de esas mismas películas. Hay mujeres que se llenan de indignación por alguien que hace sufrir a otro en una telenovela, y cuando apagan el televisor hacen sufrir a su empleada o desprecian a su yerno.

Si escapamos del silencio, que nos enfrenta con nosotros mismos, vivimos siempre engañados. Pero llega un momento en que experimentamos ese vacío de no saber quiénes somos para qué estamos en la vida, qué sentido tiene lo que hacemos. Cuando esto sucede, percibimos que no tenemos nada auténtico para dar a los demás, y entonces escapamos del encuentro con ellos para no sentirnos culpables.

Si esto te sucede, apaga el televisor, apártate un momento, y dialoga con Dios sinceramente. Deja que él te proponga otro camino para vivir mejor.

VMF