Esclavo de las palabras

El ser humano es la más perfecta de las criaturas de esta tierra, pero al mismo tiempo la más peligrosa. Es capaz de las cosas más nobles, pero también de las más bajas. Todas las capacidades que Dios nos dio pueden ser utilizadas de una manera sublime, pero también pueden ser utilizadas de un modo miserable y enfermizo.

La lengua, la capacidad de hablar, es un instrumento que puede hacer mucho bien, pero también puede ser un instrumento de malicia y de indignidad. La Biblia habla con mucha seriedad sobre el uso de la lengua y nos invita a ser sumamente cuidadosos. Dice que es “un mar turbulento, lleno de veneno mortífero”(Sant 3,8). Mientras “el hombre malvado tiene en los labios fuego ardiente” (Prov 16,27), el sabio “está atento a su boca”(Prov 16,23). Permanentemente la Palabra de Dios nos dice: ”No hablen mal unos de otros” (sant 4,11). “¿Tú quién eres para juzgar al prójimo? (Sant 4,12). “No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados” (Lc 6,37).

Bien dicen que uno es dueño de lo que no dice pero es esclavo de lo que dice. Las palabras se pronuncian muy rápidamente pero siembran un mal que es muy difícil de limpiar. Por eso hay que desarrollar una gran delicadeza y una conciencia muy cuidadosa que nos permita utilizar bien esa hermosa capacidad. Mejor usémosla para dar ánimo, para consolar, para aconsejar, para alabar a Dios, para sembrar unidad, paz y esperanza. Entonces valdrá la pena tener una lengua.

VMF