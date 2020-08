Fuerza interior

Los problemas y desafíos pueden encontrarnos frágiles, débiles, o pueden encontrarnos fuertes y seguros. De eso dependen en buena medida nuestra victoria o nuestro angustioso fracaso. Lo más importante es la fortaleza interior que sólo Dios nos puede dar, la fortaleza del Espíritu que nos hace resistentes y firmes. Teniendo esa fortaleza, los problemas no nos abaten, no nos desesperan, no nos hacen sentir pequeños. Son una invitación para sacar lo mejor de nosotros mismos.

Igualmente, las cosas lindas que la vida nos presenta pueden encontrarnos desganados, lánguidos, adormecidos, o pueden encontrarnos llenos de energías, de ganas de vivir, de entusiasmo. De eso dependerá la felicidad de este día.

Por eso es tan importante que desde el comienzo del día le pidamos a Dios que nos llene de su vitalidad, de su salud, de su fortaleza, de su energía. Él, que tuvo poder para crearnos, también tiene el poder para llenarnos de una vida más fuerte y más intensa.

Cuando pretendemos apoyarnos sólo en nuestras capacidades y energías, tarde o temprano nos encontraremos con nuestra debilidad natural y bajaremos los brazos. Pero si nos dejamos fortalecer por Dios, descubriremos su potencia y no perderemos las ganas de luchar.

VMF