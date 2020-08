Si no tienes momentos de soledad, llegará un día en que no sabrás bien qué quieres, para qué vives, qué esperas de tu relación con los demás.

En el fondo, cuando escapamos de la soledad dejamos de ser nosotros mismos y no tenemos nada real para comunicar a los otros. Además, cuando huimos de la soledad no resolvemos nuestros problemas interiores, que se van acumulando. Entonces, cada vez nos llenamos más de nerviosismos, ansiedades, angustias que no sabemos de dónde vienen, etc.

Aunque a veces sea duro, necesitamos la soledad para enfrentarnos con nosotros mismos. Pero no es una soledad con la televisión, con Internet, o con cosas que nos distraigan, sino un verdadero encuentro con nosotros mismos.

Algunas veces, la soledad es indispensable para aclarar lo que tenemos dentro, lo que nos pone mal, o lo que estamos buscando en la vida. Sin esta soledad, la comunicación con los demás se empobrece, no madura, se vuelve cada vez más superficial e insatisfactoria.

Busca la soledad, si no quieres que tu vida se quede vacía.

VMF