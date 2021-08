Jesús invita a practicar buenas obras en secreto, sin que otros se enteren y sin buscar recompensas de los demás: “Cuando hagas limosna no lo vayas anunciando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser alabados por los demás. Ciertamente, con eso ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mt. 6,2-4).

Nos cuesta vivir este pedido de Jesús, porque estamos pendientes de la aprobación ajena y tenemos una gran necesidad de que nos agradezcan y nos tengan en cuenta. Por eso nos molesta cuando no nos agradecen o cuando no nos devuelven un favor. Pero vale la pena atreverse a vivir de lo secreto, haciendo cosas buenas gratuitamente, sin esperar glorias humanas. Es bello vivir bajo la mirada de ese Padre bueno “que ve en lo secreto”. A él no se le escapan nuestros esfuerzos, nuestros sufrimientos, nuestras ofrendas silenciosas. Y eso en definitiva es lo que interesa. Lo que importa es que a él no se le escapa y que él no dejará sin recompensa cualquier cosa que hagamos generosamente. A los aplausos y reconocimientos se los lleva el viento, pero lo que ofrecemos sólo a Dios queda guardado para siempre en su corazón divino.

VMF