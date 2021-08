El silencio puede ser también tóxico. Cuando uno dice que no necesita de los demás, que puede arreglárselas solo, el silencio, entonces, no curará sino que aislará. Por el orgullo de no querer comunicar sus problemas al otro, uno quiere resolverlos solo y de forma violenta en el silencio. Pero éstas son, por lo general, soluciones aparentes. Los monjes lo entregan a la discretio para diferenciar cuándo es necesario callar y cuándo es mejor hablar. Puede ser totalmente necesario llamarle la atención al otro por su comportamiento que provoca enfado. Callar sería, en este caso, una excusa piadosa para no dialogar con el otro. Pero si no le muestro enseguida mi enojo al otro, sino que primero callo, sabré distinguir si vale la pena hablar con el otro y en qué tono debería hacerlo.

Un silencio intercalado aclara lo que es exagerado en mi enfado, si mi enfado reside más bien en mí, en mi disconformidad y en mi sensibilidad, que en el comportamiento del otro, y así, mi reacción será más adecuada tras el silencio. Se esfuma el arrebatamiento de las agresiones y, en una conversación aclaratoria, podré hablar con el otro más objetivamente y menos emocionalmente. De este modo, la conversación será productiva para mí y para el otro.

AG