Pensamientos, malestares estomacales, fatiga

Reaccionamos a todas las vivencias con pensamientos donde comentamos lo vivido. Pero a la vez, también reacciona nuestro inconsciente. Percibe todo por ser nuestra mente y nos muestra su visión, muchas veces, en los sueños. Y al mismo tiempo, también reacciona el cuerpo. Sabemos cómo el cuerpo reacciona ante los peligros, ante la perspectiva de una buena comida, etc. Pero no más complicadas las diversas reacciones inconscientes de nuestro cuerpo. Pueden percibirse, sobre todo, allí donde reaccionamos con menos conciencia a las vivencias. Si no queremos ver, por ejemplo, que la situación en el puesto de trabajo es insostenible, que nuestro colega constantemente nos hiere, cuando no reaccionamos con resistencia consciente y con límites, entonces, el cuerpo se hace cargo de esta reacción. Reaccionamos con malestares estomacales cuando no podemos defendernos de otro modo de personas con poder.

La presión constante de los demás, cuando no podemos hacerle frente, repercute en el hígado y nos produce fatiga y debilidad. Nuestra fatiga es, pues, nuestra defensa. La percepción de la enfermedad debería generar métodos más conscientes de defensa, que no desemboquen en una enfermedad. Necesitamos tan sólo indagar nuestros síntomas, porque ellos nos avisan con imágenes cómo estamos.

