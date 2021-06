También nuestro hábitat puede enfermarnos o curarnos. Aquí no se trata sólo de un diseño constructivo errado, de materiales contaminantes o de un emplazamiento equivocado sobre venas de agua o radiación terrestre. Tampoco se trata de la forma en que hemos decorado nuestro hogar. Hay un orden pedante, pero también existe una falta de cultura del hábitat que daña el alma. Nuestra espiritualidad no debería sentirse disminuida por atender a la decoración y al orden de las salas. En el orden externo de nuestra habitación, el alma puede ordenarse. Cuadros agradables y una distribución de buen gusto de los muebles también le hacen bien al alma. No debemos depender de las cosas externas, pero sí debemos ser cuidadosos con los ojos.

Los antroposofistas le dan mucha importancia, a veces demasiada, a la cultura del hábitat y del vivir. Decoran las habitaciones con determinados colores y materiales. Podemos aprender de ellos que no da lo mismo en qué espacio vivimos, con qué nos rodeamos. Las impresiones externas dejan su impronta en nuestra alma y pueden incidir positiva o negativamente en ella. Por lo tanto, sería también cristiano dedicarle la debida atención a este ámbito. Aquí cuenta no solamente el ambiente donde vivimos, sino también el entorno acústico. La música que escuchamos también incide en nosotros. Los ruidos que nos rodean influyen en nosotros. Por eso, debo tratar bien a mis oídos. Si siempre los expongo a ruidos, puedo enfermarme. También hay una clase de música que me pisotea. Lo mismo ocurre con la televisión. No podemos estar viendo televisión sin que nos afecte. La pregunta es qué imágenes nos acompañan durante el día. ¿Imágenes de la televisión o imágenes de la Biblia, que pueden curarnos?

AG