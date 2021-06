Atraídos pero libres

No debemos dejarnos determinar por leyes, sino sólo por el Espíritu de Cristo, el cual también siempre es el Espíritu del amor. No debemos dejarnos tampoco atribular por los propios cargos de conciencia, pues provienen a menudo de una educación medrosa y estrecha. El cristiano es libre. El mundo ya no tiene poder sobre él. No debe preguntarse constantemente si será sancionado cuando hace algo que está en contra de las normas de sus padres o de sus normas interiores. Sin embargo, no debe hacer de su libertad una ideología. La verdadera libertad consiste en que puedo distanciarme también de ella. Quien quiera ser adulto debe liberarse interiormente de sus padres porque inmediatamente surgen conflictos. Ante cada deseo que los padres expresan, sospechan un acaparamiento. Tienen la sensación de que son tratados todavía como niños y se defienden con duros reproches. Creen que se lo deben a su libertad.

Pero si realmente se han liberado de la influencia de sus padres, entonces están en condiciones de dar. Tal vez sienten entonces que sus padres los quieren tratar todavía como niños. Sin embargo, ya han tomado distancia de ese comportamiento. Dado que ya son adultos e independientes, pueden tomar estas expectativas paternas con humor, sin dejarse determinar por ellas y sin reaccionar inmediatamente sin sentido del humor y agresivamente a cada supuesto intento de control.

No se adaptan resignadamente, sino que actúan desde la verdadera libertad, desde una libertad que es provechosa tanto para ellos mismos como para sus padres. Pues ¿de qué sirve llevar adelante constantemente guerras de trinchera que no conducen a nada? La verdadera libertad se muestra en que puedo involucrarme libremente con los demás y satisfacer sus deseos, sin por ello venderme o traicionarme a mí mismo.

AG