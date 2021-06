No pertenecemos a nuestros padres

Como hijos e hijas de Dios, pertenecemos a Dios y no a nuestros padres. Muchos no se desprenden de las expectativas de sus padres. Piensan que su tarea más importante consiste en complacer a sus padres. Así, no se animan a contradecirlos y seguir sus propios impulsos internos. A veces veo sobre todo mujeres de mediana edad, que durante toda su vida nunca confiaron en su voz interior, sino que se adaptaron a los deseos de sus padres. A menudo se sienten estafadas. No vivieron ellas mismas, sino que otros vivieron por medio suyo. La tristeza por toda una vida no vivida puede conducir a una profunda resignación y hasta depresión. Tal vez alguien nunca se animó a vivir sus agresiones, ya que la única vez que las manifestó fue sancionado tan brutamente que reprimió inmediatamente todo sentimiento de furia e ira. La represión de la agresión produjo en esa persona un sentimiento de impotencia: la sensación de que no podría manejare nunca su vida, de que nunca podría hacerle frente a la vida. En este tipo de personas, surge a menudo el miedo a la vida, el miedo de no estar a la altura de las exigencias. La agresión reprimida se dirige en contra de ellas mismas y les roba toda energía y confianza en la vida.

Otros sienten tristeza durante toda su vida porque nunca fue satisfecho el anhelo de tener una madre cariñosa o un padre confiable. Dado que como niños nunca experimentaron la madre o el padre que ansiaban, se rehúsan a vivir o bien buscan madres o padres sustitutos que la mayoría de las veces tampoco pueden satisfacer sus expectativas.

Debemos devolverles a nuestros padres lo que nos han dado. Ellos nos han regalado la vida, la educación, la base para nuestra profesión. Les debemos a ellos nuestras raíces, desde las que nuestro árbol de la vida puede crecer. Pero no les debemos nuestra particularidad irrepetible, nuestra imagen única. Eso se lo debemos a Dios.

AG