Despedida de la perfección

En conversaciones, noto lo violento que a veces me pongo cuando alguien sólo se queja de su situación y no hace nada por modificarla. No estamos tan fácilmente a merced de nuestros errores y debilidades. Podemos hacer algo. Podemos liberarnos de cierta dependencia y adicción. Pero a la vez, a medida que voy creciendo, me doy cuenta de que no puedo hacer todo lo que quiero, que a pesar de reconocer mis errores y a pesar de aplicar todos los métodos psicológicos y espirituales, sigo cometiendo errores que me enfadan, porque perturban la imagen que tengo de mí mismo.

Pero cuando me presento ante Dios y me entrego tal como soy, sin quejarme de mí mismo, hago, entonces, la experiencia de una nueva libertad: debo tenerme bajo control. Lucho intentando mejorar ciertas cosas mías. Pero me topo con mi estructura y caigo continuamente en trampas.

Cuando le presento a Dios mis manos vacías, me siento totalmente libre, libre de toda ambición de querer mejorarme, libre de todos los reproches que me hago a mí mismo, libre de toda presión a la que yo mismo me someto. En este momento, percibo algo de la libertad de los hermanos y hermanas de Dios, de la libertad de poder estar en la Casa de Dios tal como soy. Siento que a pesar de todos los errores y de todas las debilidades en el fondo, todo es bueno, porque estoy en las buenas manos de Dios que dan la forma a la imagen de Dios en mí, por la lucha y la derrota, por los logros y los fracasos.

AG