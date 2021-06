Miedo y presión en lugar de libertad

La fascinación por un hombre o una mujer lleva primero a la dependencia y a la falta de libertad. Pero cuando aquello que nos fascina del otro lo realizamos en nosotros mismos, nos alegramos continuamente del otro, pero, al mismo tiempo crece en nosotros la libertad. Si sólo nos sentimos vivos cuando el otro está con nosotros, quiere decir que somos dependientes. Y la dependencia perjudica nuestra dignidad. Sólo la libertad interior responde a nuestra dignidad. Por eso, no se trata solamente en la amistad, sino también en el matrimonio, de ganar esta libertad interior. Entonces se añaden tranquilidad y amplitud a la relación, entonces podemos disfrutar de la amistad o de la pareja sin que dependamos totalmente de ellos, sin que queramos estar aferrados al otro. Algunos buscan esta libertad separándose internamente por completo del otro, con el argumento de que no necesitan a nadie, que solos pueden solucionar todos los problemas. Tienen tal miedo a la dependencia que, en realidad, no se entregan a nadie. No es un signo de libertad, sino de miedo y de presión interior.

La libertad significa más bien que me entrego a otros, que me confío a ellos. Sé que necesito de los demás para continuar con mi camino. Me entrego a ellos, pero los dejo ir sin aferrarme a ellos. Esta tensión de libertad y vínculo, de ser libre y de entregarse a los demás, es inherente al ser humano. Peter Schellenbaum llama esta tensión de libertad y de vínculo el “no en el amor”, el arte de delimitarse en el estrecho vínculo con otra persona y, al mismo tiempo, de preservar sus espacios, de sentirse también libre íntimamente en el vínculo y de mover de un lado al otro la tensión entre la posibilidad y la distancia. Sólo quien es libre puede comprometerse.

AG