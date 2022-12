Resplandor de la divinidad

Dios no nos prometió una vida sin dolor, enfermedad, soledad, opresión y muerte. Lo que nos prometió en la encarnación es que estaría con nosotros en el dolor. Eso es algo muy distinto. Por eso, el nombre de nuestro Salvador es Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros. El cardenal Avery Dulles lo dijo acertadamente así: “Jesús nos permite creer que la vida humana, con todas sus contradicciones, es el lugar donde encontramos a Dios. A diferencia de otras mitologías, el mito de la Encarnación nos da la fortaleza para enfrentar las duras realidades de nuestro mundo fragmentado, para sentir y transmitir el toque del amor reconciliador de Dios. La encarnación no nos proporciona una escalera con la que escapar de las ambigüedades de esta vida y escalar hasta el cielo. En lugar de eso, nos permite penetrar en lo profundo del corazón del planeta tierra y descubrirlo resplandeciente de divinidad”.

Como cristiano, no le pido a Dios que me libre de la condición humana. Mi vida tiene sentido precisamente cuando siento la presencia de Dios en medio de mi sufrimiento, mi enfermedad, mi soledad y mi dolor. Mi fe me permite ubicarme dentro de cada realidad de mi vida, positiva y negativa, y descubrir cuál es su significado.

Tener fe en Dios, en definitiva, es tener fe en que Dios está con nosotros.

Ronald Rolheiser (omi)